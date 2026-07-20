Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL
Son Dakika › Çevre › Hava Durumu: Yağışlar ve Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde - Son Dakika
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