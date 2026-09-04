Hayrabolu'da Ayçiçeği Hasadında Dane Kaybına Karşı Biçerdöver Denetimleri Sürüyor
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ayçiçeği hasadıyla birlikte biçerdöverlerde dane kaybı ve çalışma şartlarını denetlemeye başladı. Operatörler bilgilendirilirken, müdür Gürcan Evin denetimlerin sezon boyunca süreceğini ve üreticilere bereketli hasat diledi.
Hayrabolu ilçesinde ayçiçeğinde hasatla birlikte biçerdöver denetimlerine başlandı.
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, biçerdöverlerin çalışma şartları ve dane kayıp oranları denetleniyor.
Kontrollerde operatörler, dane kayıplarının azaltılması ve hasadın daha verimli gerçekleştirilmesi konusunda bilgilendiriliyor.
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, kontrollerin hasat sezonu boyunca ilçe genelinde sürdürüleceğini belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.
Kaynak: İHA
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