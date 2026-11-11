Hayrabolu'da özel eğitim öğrencileri, okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Hayrabolu'da özel eğitim öğrencileri, okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu

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Hayrabolu\'da özel eğitim öğrencileri, okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu
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Tekirdağ Hayrabolu'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde özel eğitim öğrencileri, Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikti. Etkinlikle öğrencilerde çevre bilinci geliştirilmesi ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte okulda eğitim gören özel eğitim öğrencileri, okul bahçesine fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulundu.

Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel ve Okul Müdürü Mesut Akbaba'nın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve ağaçlandırmanın önemine dikkati çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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