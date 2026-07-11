Elazığ Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Bu kapsamda Hazar Gölü'nün sahil şeridinde yürütülen temizlik çalışmasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile il protokolü tarafından plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Alanda açıklama yapan Vali Numan Hatipoğlu, "Hazar Gölü'müzde bir çevre temizliği faaliyeti yaptık. Biz kapsamlı temizlikler yapıyoruz. Vatandaşımızın temizlik alışkanlıklarını özellikle değiştirme çabası içerisindeyiz. Hazar Gölü'müz dünya harikası cennetlerimizden birisi ve ilimizin en güzel değerlerinden en önemli zenginliklerinden birisidir. Burayı koruma hususunda büyük bir kararlılık içerisinde çalışıyoruz. İki tane arıtma tesisimizle bölge gölün korunmasını sağlıyoruz. Mahalli İdareler Birliği'nin üzerinden şu an itibariyle Sivrice merkezde de kanalizasyon çalışmaları depremden kalan çalışmaları tamamlıyoruz. Artık bu anlamda da çalışıyoruz. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilimize hibe edilmiş olan göl temizleme aracıyla şu anda temizliklerimizi de devam ettiriyoruz. Diğer yandan da bugün bu anlamlı etkinlikte özellikle Cumhuriyet Başsavcımızın desteğiyle denetimli serbestlikten arkadaşlarımız 40 arkadaşımız geldi. İl Özel İdare'mizden 80'in üzerinde arkadaşımız ve tüm çöp kamyonlarımız da buradadır. Biz kurumlarımızın yöneticileriyle hep birlikte biz kapsamlı bir temizlik kampanyasına gönülden katıldık. Fiili olarak da katıldık. Çevre bilincinin vatandaşlarımıza yerleşmesi bizim için çok önemli. Bu dünya harikası bu dünya güzelliğine geliyoruz. Geldiğimizde temizleyip bırakmamız en büyük önem özelliklerden birisi. Çöpümüzün ağzını bağlayıp aracımızla beraber uygun bir yere kadar da götürebiliriz" dedi.

Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra Elazığ AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Emniyet Müdürü Aydın Karan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi ve ilgili kurum personelleri katıldı. - ELAZIĞ