HBB, Hatay\'da şap hastalığına karşı karasinek mücadelesini il genelinde sürdürüyor

HBB, Hatay'da şap hastalığına karşı karasinek mücadelesini il genelinde sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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HBB, Hatay’da şap hastalığına karşı hayvancılık işletmelerini desteklemek için karasinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler gübrelik alanlar, hayvansal atık noktaları ve çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıyor; çalışmaların il genelinde aralıksız süreceği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kentte son dönemde görülen şap hastalığına karşı hayvancılık işletmelerini desteklemek ve çevresel riskleri azaltmak amacıyla karasinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
HBB ekipleri, hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde gübrelik alanlar, hayvansal atık noktaları ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmalarla haşere oluşumunun kontrol altına alınması, çevresel hijyenin artırılması ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
HBB yetkilileri, hayvancılık işletmelerinin bulunduğu bölgelerde yürütülen karasinekle mücadele çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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