Malatya’da sağanak etkili oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak yağışta iki evin bodrum katını su bastı.

Hekimhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kocaözü Mahallesi'nde yollar çamurla kaplanırken, iki evin bodrum katını da su bastı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan yağışların şehir genelinde devam etmesi bekleniyor.