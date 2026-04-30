Heyelan içme suyu şebekesini vurdu - Son Dakika
Heyelan içme suyu şebekesini vurdu

Heyelan içme suyu şebekesini vurdu
30.04.2026 09:45  Güncelleme: 09:46
Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerde 4 gündür sular akmıyor.

Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerde 4 gündür sular akmıyor.

Hakkari'de karların erimesi ve etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan, içme suyu ishale hattında ciddi hasara yol açtı. Özellikle Otluca Golan bölgesi ile Berçelan Yaylası'nda oluşan tahribat nedeniyle birçok mahallede günlerdir su kesintisi yaşanıyor. Meydana gelen heyelan sonrası Gazi ve Berçelan mahallelerinin üst kesimleri, Yeni Mahalle ve Karşıyaka bölgesine su verilemiyor. Vatandaşlar yaklaşık 4 gündür su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı.

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidermek için Otluca ve Berçelan bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmaların artık son aşamaya geldiği bildirildi. Yetkililer, yapılan müdahalelerle arızanın büyük ölçüde giderildiğini ve bugün itibarıyla yüzde 90 oranında sorunun çözüleceğini belirterek, su verilemeyen mahallelere yeniden su akışının sağlanacağını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Heyelan içme suyu şebekesini vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Heyelan içme suyu şebekesini vurdu - Son Dakika
Advertisement
