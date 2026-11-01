Heyelanla zarar gören Çiçekli köyü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor - Son Dakika
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Heyelanla zarar gören Çiçekli köyü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor

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Heyelanla zarar gören Çiçekli köyü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yoğun yağışların ardından yaşanan heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma elverişli hale gelmesi için aralıksız çalışıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde etkili olan yoğun yağışlar, heyelan ve toprak kaymasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından tahrip olan köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiÇiçekliTuzlucaGüncelIğdırÇevreSon Dakika

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