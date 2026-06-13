Hisarcık\'ta Su Ürünleri Denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Hasanlar Barajı ve Güldüren Göleti'nde su ürünleri avcılığına yönelik denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde avcılık faaliyetleri incelenirken, yürürlükteki mevzuata uygunluk kontrolleri de titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla avlanma kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Yetkililer, doğal su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Bu kapsamda balıkçılık faaliyetlerinin düzenli olarak kontrol edildiği ve gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi. - KÜTAHYA