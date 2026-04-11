Hobi Bahçeleri İçin Yıkım Endişesi

Ankara'da hobi bahçesi sahipleri, yeni yönetmelik ile yapılan yapıların yıkılmasını istemiyor.

Ankara'da yaşayan hobi bahçesi sahibi Bekir Araç, yeni yönetmelik kapsamında bahçesinin yıkılmasını istemediğini belirterek, "Burada verilen emekler var ve bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden bu sorun hakkında ne gerekiyorsa yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte tarım arazilerinde villa, bungalov ve hobi bahçesi gibi yapıların yasaklanması, Ankara'da bulunan hobi bahçesi sahiplerini endişelendirdi. Pursaklar ve Çubuk ilçelerinde hobi bahçeleri bulunan vatandaşlar, pandemi döneminde yaptıkları bu yapıların yıkılmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Buraya emek verdik ve yıkılmasını istemiyoruz"

Yüksek kira fiyatları nedeniyle hobi bahçesinde inşa ettiği evde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Hilmi Bozdoğan, "Burayı 3 yıl önce 210 bin liraya aldım, üzerine de ev yaptım. Kiraların yüksek olmasından dolayı burada kalmak zorunda kaldım ve 2 yıldır sürekli olarak kalıyorum. Burası 49 parsel ve yaklaşık 800 bin lira ceza ödedik. Ben her ay ortalama 2 bin lira elektrik parası ödüyorum. Suyu, taşıma suyuyla getiriyorum. Doğayla iç içeyiz, kimseyle bir işimiz yok. Buraya emek verdik ve buraların yıkılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"Evlerimize dokunmasınlar"

İki yıldır hobi bahçesinde yaşamını sürdürdüğünü ve temel ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladığını dile getiren Bozdoğan, "Buraya doğayla iç içe olduğu için geldik ve doğaya zaten sahip çıkıyoruz. Meyve ağaçlarımız var, bostanımızı ekiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar yapılanlara devletimiz müsamaha göstersin. Bizlerin evlerine dokunmasınlar, devletten bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada verilen emekler var ve bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz"

Hobi bahçelerine ilişkin sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulunan Bekir Araç da, "Buradaki evlerin yapılmasındaki amaç hafta sonlarımızı burada geçirerek, toprakla uğraşmaktı. Hepimiz köylü çocuğuyuz. Memleketimize dönme gibi bir şansımız da olmadığından dolayı çocuğumuzla gelip burada vakit geçiriyoruz. Çok kalabalık olduğu için piknik alanlarına da gidilmiyor. Burada verilen emekler var ve bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden bu sorun hakkında ne gerekiyorsa yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu saatten sonra bizi buradan ayırmak vatanımızdan ayırmak demektir"

Mevlüt Araç, yaptığı hobi bahçesinin yıkılmasını istemediğini ifade ederek, "Bize pandemi zamanında buralarda yer gösterildi. Çoluğumuzla, çocuğumuzla geldik burada toprakla, ağaçla haşır neşir olduk. Bu saatten sonra bizi buradan ayırmak vatanımızdan ayırmak demektir. Biz buraları kolaydan meydana getirmedik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
