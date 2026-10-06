Iğdır\'da av sezonu denetimleri sürerken yasal avcılara teşekkür edildi

Iğdır'da av sezonunda mevzuata uygun avcılık yapılmasını sağlamak amacıyla saha denetimleri ve koruma-kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Iğdır'da avcılık faaliyetlerine yönelik saha denetimleri ve koruma-kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen denetimlerde avcıların belgeleri ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. Yetkililer, avcılık faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sürdüren yasal avcılara teşekkür ederek, kurallara uyulmasının yaban hayatının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.