Iğdır\'da av sezonu denetimleri sürerken yasal avcılara teşekkür edildi

Iğdır'da av sezonu denetimleri sürerken yasal avcılara teşekkür edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da av sezonu için saha denetimleri ve koruma-kontrol çalışmaları sürüyor. Denetimlerde avcıların belgeleri ve avcılık faaliyetleri kontrol edilirken yetkililer, kurallara uyan yasal avcılara teşekkür etti ve kurallara uyulmasının yaban hayatı için önemli olduğunu belirtti.
Iğdır'da av sezonunda mevzuata uygun avcılık yapılmasını sağlamak amacıyla saha denetimleri ve koruma-kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Iğdır'da avcılık faaliyetlerine yönelik saha denetimleri ve koruma-kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen denetimlerde avcıların belgeleri ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. Yetkililer, avcılık faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sürdüren yasal avcılara teşekkür ederek, kurallara uyulmasının yaban hayatının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.
Kaynak: İHA
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