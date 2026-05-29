Iğdır'da Çift Gökkuşağı Görüntüleri

Iğdır'ın Karagüney köyünde yağışın ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünü renklendiren doğa olayı görüntülendi.
Iğdır'ın Karagüney köyünde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yağış sonrası güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte köy semalarında beliren çift gökkuşağı dikkat çekti. Kısa süre gökyüzünde kalan çift gökkuşağı, özellikle bulutlarla kaplı Ağrı Dağı eteklerindeki yeşil mera manzarasıyla birleşince etkileyici görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan renk cümbüşü, çevrede görsel şölen sundu. - IĞDIR
