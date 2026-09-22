Iğdır\'da kedi, fareyle yaklaşık 20 dakika oynadı; fare ölü taklidi yapıp kurtulamadı

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedi, yakaladığı fareyle yaklaşık 20 dakika boyunca oynadı. Zaman zaman ölü taklidi yapan fare, kedinin pençelerinden kurtulamazken, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Şehir merkezinde bir kedi, yakaladığı fareyle uzun süre oynadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca fareyi pençeleriyle kontrol eden kedi, zaman zaman elinden kaçırdığı fareyi tekrar yakalayarak oynamaya devam etti. Fare ise bazı anlarda hareketsiz kalarak ölü taklidi yapmasına rağmen kedinin pençelerinden kurtulamadı. Kedinin fareyle yaşadığı kovalamaca ve oyun çevredeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Uzun süre fareyle oynayan kedi, sonunda fareyi ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.