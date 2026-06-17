Iğdır'da 'Kurt Kulağı' İris Çiçekleri Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da 'Kurt Kulağı' İris Çiçekleri Açtı

Iğdır\'da \'Kurt Kulağı\' İris Çiçekleri Açtı
17.06.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, mor ve koyu tonlarla doğal güzellik sunan kurt kulağı çiçekleri açtı, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Iğdır'ın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olan ve halk arasında "Kurt Kulağı" olarak bilinen iris çiçekleri açtı. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde ve kırsal alanlarda görülen çiçekler, mor ve koyu tonlardaki gösterişli görüntüleriyle doğaya ayrı bir renk kattı.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın zengin bitki örtüsünün önemli türlerinden biri olan kurt kulağı çiçekleri, açtıkları bölgelerde adeta görsel şölen oluşturuyor. Uzun süren yağışlar sonucu bu yıl geç çıkan, bilimsel adı Iris iberica olan ve dünyada sınırlı bölgelerde yetişen bu özel bitki, Iğdır ve çevresinde doğal olarak bulunuyor. Yöre halkının "kurt kulağı" adını verdiği çiçekler, yüksek sapları ve büyük çiçek yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde açan çiçekler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Iğdır, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Iğdır'da 'Kurt Kulağı' İris Çiçekleri Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:33
Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı
Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:15:09. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da 'Kurt Kulağı' İris Çiçekleri Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.