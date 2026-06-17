Iğdır\'da \'Kurt Kulağı\' İris Çiçekleri Açtı

Iğdır'ın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olan ve halk arasında "Kurt Kulağı" olarak bilinen iris çiçekleri açtı. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde ve kırsal alanlarda görülen çiçekler, mor ve koyu tonlardaki gösterişli görüntüleriyle doğaya ayrı bir renk kattı.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın zengin bitki örtüsünün önemli türlerinden biri olan kurt kulağı çiçekleri, açtıkları bölgelerde adeta görsel şölen oluşturuyor. Uzun süren yağışlar sonucu bu yıl geç çıkan, bilimsel adı Iris iberica olan ve dünyada sınırlı bölgelerde yetişen bu özel bitki, Iğdır ve çevresinde doğal olarak bulunuyor. Yöre halkının "kurt kulağı" adını verdiği çiçekler, yüksek sapları ve büyük çiçek yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde açan çiçekler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. - IĞDIR