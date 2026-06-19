İsmail Kartal\'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından yeni sezon planlaması şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte kiralık sözleşmesi sona eren İrfan Can Kahveci hakkında da karar verildiği öne sürüldü.

YENİDEN KADRODA DÜŞÜNÜLÜYOR

İddialara göre İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda yer almasını istiyor. Deneyimli teknik adamın, daha önce birlikte çalıştığı milli futbolcuyla yeniden yola devam etmeyi planladığı belirtildi.

EN PARLAK SEZONUNU YAŞAMIŞTI

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal yönetimindeki 2023-2024 sezonunda kariyerinin en etkili performanslarından birini ortaya koymuştu. Tecrübeli futbolcu, o sezon çıktığı 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.

KARARINI YÖNETİME İLETTİ

İsmail Kartal'ın, İrfan Can Kahveci ile ilgili düşüncesini futbol direktörü Oğuz Çetin'e ilettiği öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DÜNYA KUPASI SONRASI KATILACAK

A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda bulunan İrfan Can Kahveci'nin, turnuvanın ardından sarı-lacivertli takımın çalışmalarına katılması bekleniyor. Böylece milli futbolcunun yeni sezonda yeniden Fenerbahçe forması giymesi gündeme geldi.