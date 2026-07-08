Iğdır\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ile bazı köylerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en az yağış alan illerinden biri olan Iğdır'da temmuz ayında sağanak etkisini gösterdi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı. - IĞDIR