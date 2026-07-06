Iğdır'da Şiddetli Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Şiddetli Fırtına Hasara Yol Açtı

06.07.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış binalara ve enerji altyapısına zarar verdi.

Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış, kent genelinde hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle birçok noktada binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Erhacı Mahallesi ile Karakuyu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim enerji hatlarına ait direkler ikiye bölünerek devrildi. Bölgede enerji altyapısında hasar meydana geldi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Fırtına, Enerji, Iğdır, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Iğdır'da Şiddetli Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor

18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:13:34. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Şiddetli Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.