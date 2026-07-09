Iğdır Üniversitesi\'nde Yeşil Kampüs için 228 metre sondaj tamamlandı

Iğdır Üniversitesi, "Yeşil Kampüs" ve sürdürülebilir çevre vizyonu doğrultusunda altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Şehit Bülent Yurtseven Kampüsümüzde yeşil alanların korunması ve su ihtiyacının güvence altına alınması amacıyla başlatılan 228 metre derinliğindeki sondaj çalışması başarıyla tamamlandı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Iğdır'a gelen DSİ Kars 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan ve beraberindeki heyet, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, üniversitede yürütülen altyapı projeleri, kampüsün su ihtiyacına yönelik çözümler ve kurumlar arası stratejik iş birliği süreçleri değerlendirildi.

Sondaj sahasında inceleme

Makam ziyaretinin ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel ve Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki heyetle birlikte Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Bal Ormanı yolunda tamamlanan sondaj sahasında incelemelerde bulundu. Teknik ekipten süreç hakkında detaylı bilgi alan heyet, projenin kampüsün mevcut su kapasitesini artırarak yeşil alanların sürdürülebilirliğine sunacağı katkıları ele aldı.

Rektör Prof. Dr. Gürel: Altyapımızı güçlendiren stratejik bir yatırım

Saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesinin gelişim sürecinde kamu kurumlarıyla yürütülen iş birliklerinin hayati bir önem taşıdığını vurguladı. DSİ tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmasının kampüs altyapısı için stratejik bir adım olduğunu belirten Rektör Gürel, destek ve iş birliklerinden ötürü DSİ Kars 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan'a ve emeği geçen tüm DSİ personeline teşekkür etti.

Ziyaret, saha incelemelerinin ardından karşılıklı iyi niyet temennileri ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - IĞDIR