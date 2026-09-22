İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Bartın Ulus Kumluca\'da üreticilerle salep dikti

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde Salep dikimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımı ile Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde salep dikimi yapıldı. Üreticiler ile birlikte salep dikimi yapan ekip, salep yetiştiriciliği ve gübreleme teknikleri konusunda bilgilendirmede de bulundu.

Kurum yetkilileri, üreticilere salep yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler, hasat ve verimi artırma gibi yöntemler hakkında üreticilerin sorularına da cevap verdi.