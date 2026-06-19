Ilgar Dağı'nda Dolu Yağışı - Son Dakika
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Ilgar Dağı'nda Dolu Yağışı

Ilgar Dağı\'nda Dolu Yağışı
19.06.2026 09:11
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Damal-Posof arasında dolu, yollarda görüş mesafesini azalttı ve sürücüleri zor durumda bıraktı.

Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında yer alan 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde dolu yağışı etkili oldu.

Posof'u Damal ilçesine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevresinde bu sabah etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle Ilgar Dağı geçidindeki kara yolunda görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Yağış sonrası kara yolunda oluşan beyaz görüntü, kış mevsimini andıran manzaralar ortaya çıkardı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuzluk yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yollarda temizleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ilgar Dağı, 3. Sayfa, Ardahan, Ulaşım, Posof, Damal, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ilgar Dağı'nda Dolu Yağışı - Son Dakika

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