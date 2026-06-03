İlkadım'da yollar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlkadım'da yollar yenileniyor

İlkadım\'da yollar yenileniyor
03.06.2026 12:23  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye ekipleri, bozulan yollarda sürüş güvenliğini artırmak için asfalt yama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan İhsan Kurnaz, çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye ekipleri, bozulmalar nedeniyle sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yollarda başlattığı asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla hem ulaşım konforunun artırılması hem de vatandaşların daha güvenli seyahat etmesi hedefleniyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde zamanla deforme olan ve çukur oluşan yol kesimlerinde bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Planlı şekilde sahaya çıkan ekipler, ulaşımın aksamaması için farklı noktalarda eş zamanlı çalışma yürütüyor. Asfalt yama uygulamalarıyla yol yüzeylerindeki bozulmalar giderilirken, sürücü ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yol bakım çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek, "İlkadım'da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetlere daima öncelik veriyoruz. Bu nedenle ilçemizin dört bir yanında ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçe genelinde mahallelerimizde tespit edilen bozulan ve deforme olan yollarda asfalt yama çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek yollarımızı daha güvenli hale getiriyor. Önümüzdeki süreçte, belirlenen program dahilinde ve ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yama çalışmalarına devam edeceğiz. İlkadım'da yol ağının daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, İlkadım, Samsun, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İlkadım'da yollar yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:15:27. #7.13#
SON DAKİKA: İlkadım'da yollar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.