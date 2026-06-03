İlkadım\'da yollar yenileniyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye ekipleri, bozulmalar nedeniyle sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yollarda başlattığı asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla hem ulaşım konforunun artırılması hem de vatandaşların daha güvenli seyahat etmesi hedefleniyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde zamanla deforme olan ve çukur oluşan yol kesimlerinde bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Planlı şekilde sahaya çıkan ekipler, ulaşımın aksamaması için farklı noktalarda eş zamanlı çalışma yürütüyor. Asfalt yama uygulamalarıyla yol yüzeylerindeki bozulmalar giderilirken, sürücü ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yol bakım çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek, "İlkadım'da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetlere daima öncelik veriyoruz. Bu nedenle ilçemizin dört bir yanında ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçe genelinde mahallelerimizde tespit edilen bozulan ve deforme olan yollarda asfalt yama çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek yollarımızı daha güvenli hale getiriyor. Önümüzdeki süreçte, belirlenen program dahilinde ve ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yama çalışmalarına devam edeceğiz. İlkadım'da yol ağının daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN