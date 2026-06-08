İnci Kefali Balığı'nın Göçü Başladı - Son Dakika
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İnci Kefali Balığı'nın Göçü Başladı

İnci Kefali Balığı\'nın Göçü Başladı
08.06.2026 15:27
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Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığının göçü bu yıl gecikmeli başladı, turistler ilgi gösterdi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığının göç yolculuğu bu yıl gecikmeli olarak başladı.

Her yıl üremek için mayıs ve haziran aylarında yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden karşısındaki engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali balığı bu zorlu yolculuğu bir görsel şölene dönüştürüyor. 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasından avlanması yasaklanan inci kefali balığının göç süresince vatandaşlar tarafından avlanmamaları için jandarma, polis ve zabıta ekipleri 7/24 nöbet tutarken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini aralıksız sürdürüyor. İnci kefali balığının oluşturduğu görsel şölen ise büyük ilgi görüyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı gecikmeli başlayan göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş Balık Bendine ise göç yolculuğunu izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.

Balık göçünü fotoğraflamaya gelen Yılmaz Şit, "Ercişliyim doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün Erciş balık bendine geldik burası gerçekten bölgenin parlayan yıldızı. Balıkların suyun tersine yüzdüğü bir nehrimiz var burada. Bugün de baktık müthiş bir kalabalık var. Bu kalabanın içinde diyebilirim ki yüzde 90'ı hep dışarıdan gelen misafirlerdir. Biz de misafirlerimize gereken hizmeti göstermek ve onlara hassas davranmak zorundayız. Buranın bir özelliği de balığın suyun tersine yüzmesi hatta durduğumuz yerin hemen arkamızda bir set var, seti uçarak geçiyorlar. Uçan balık dediğimiz inci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşıyor. Bugün burayı çekmek için geldik. Hem fotoğraf çektik hem de buranın keyfini yaşamaya geldik. Buradaki insanlarla tanışıp dışarıdan gelen misafirlerimize balıklar hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz" dedi.

Mersin'den gelen Oğuzhan Kartal, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. Mersin'den geliyorum. Burada balık göçünü izlemeye geldik. Çok güzel, müthiş bir görüntü var. İnci kefallerinin amansız yolculuğunda martılarla olan mücadelesini izliyoruz burada. Çok harika görüntüler var şu anda Erciş'te. 800 bin yıllık tarihe dayalı bu göç Van Gölü havzasındaki endemik olan inci kefali için gerçekten amansız bir yolculuk. Arka tarafta gördüğünüz gibi martılarla olan mücadelesini izliyoruz. Gerçekten harika ve güzel görüntüler var. İnci kefalleri çok büyük engelleri aşarak yumurtlama alanlarına doğru ilerlerken biz de burada bu güzel seyrin tadını çıkartıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İnci Kefali Balığı'nın Göçü Başladı - Son Dakika

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