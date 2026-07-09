İncirliova anayolunda temizlik çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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İncirliova anayolunda temizlik çalışmaları tamamlandı

İncirliova anayolunda temizlik çalışmaları tamamlandı
09.07.2026 09:27  Güncelleme: 09:28
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İncirliova'da sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlanan anayolda kapsamlı temizlik çalışmaları da sona erdi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İncirliova'da sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlanan anayolda kapsamlı temizlik çalışmaları da sona ererken, Belediye Başkanı Aytekin Kaya vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İncirliova'da sıcak asfaltla yenilenen anayolda yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları tamamlandı. İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla güzergah daha temiz ve güvenli bir görünüme kavuştu. İncirliova Belediyesi tarafından sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlanan anayolda, yolun daha düzenli ve kullanışlı hale gelmesi amacıyla kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından anayol vatandaşların hizmetine daha temiz bir şekilde sunuldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Sıcak asfalt kaplama çalışmaları tamamlanan İncirliova Anayolumuzda, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz kapsamlı temizlik çalışmalarını da tamamladık. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve temiz bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kaya, iş birliğinin ilçeye önemli katkılar sağladığını ifade etti. Kaya, açıklamasında tüm vatandaşlara kazasız, güvenli ve hayırlı yolculuklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İncirliova anayolunda temizlik çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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