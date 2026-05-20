Başkan Kaya yol çalışmalarını inceledi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Zafer Mahallesi'nde Şehit Er Yılmaz Kürtük Caddesi'nde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kaya çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını belirtti.

Eski adıyla Terziler Sokağı olarak bilinen caddede çalışmaları yerinde gören Başkan Kaya, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kaya ayrıca çalışmalara ilişkin vatandaşların görüş öneri ve taleplerini dinledi.

İller Bankası ve Çevre Ajansı destekli çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesi yollarımızı hazır hale getirmek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallemizde Bağ-Kur kahvesi önünden kaymakamlık binamızın arkasına kadar olan bölümü tamamladık. Zafer Mahallemizde Gürsel Caddemiz ve bu caddemize bağlı 8 sokağın çalışmasını da kısa süre önce tamamladık. Şehit Er Yılmaz Kürtük Caddemizi de kısa zamanda tamamlayacağız. Buradan sonra bir kaç küçük sokağımız kalıyor. Ardından İstiklal Mahallemize geçeceğiz. Çalışmalarımız tamamlandığında toplamda 30 bin metrekare yenilenmiş yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeni yollarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kaya ayrıca, bu önemli yatırımın ilçeye kazandırılmasında katkı sunanlara da teşekkür ederek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekillerimize, AK Parti Aydın İl Başkanımız Mehmet Erdem'e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası yetkililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN