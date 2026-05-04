İncirliova'da yol çalışmaları Zafer Mahallesi'nde devam ediyor - Son Dakika
04.05.2026 13:00  Güncelleme: 13:01
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde ilçede üç mahalleyi kapsayacak şekilde başlatılan dev yol hamlesi, Zafer Mahallesi'nde tüm hızıyla sürüyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde ilçede üç mahalleyi kapsayacak şekilde başlatılan dev yol hamlesi, Zafer Mahallesi'nde tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi Gürsel Caddesi'nde yol yapım ve yenileme faaliyetleri başladı.

İller Bankası ve Çevre Ajansı'ndan sağlanan 16 milyon TL hibe desteğiyle hayata geçirilen proje doğrultusunda, Gürsel Caddesi ile birlikte 601, 602, 603, 604, 605, 606, 616 ve 617 sokaklarda kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, Zafer Mahallesi'nin ilçenin en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Zafer Mahallemiz nüfus olarak ilçemizin dördüncü büyük mahallesi. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile çok sayıda vatandaşımıza doğrudan hizmet sunmuş olacağız. Cumhuriyet Mahallemizde tamamladığımız çalışmaların ardından ekiplerimiz Zafer Mahallemize geçti. Gürsel Caddemiz ve bu caddemize bağlı sekiz sokağımızda yollarımızı yenileyerek çevre düzenlemelerini de hayata geçireceğiz." dedi.

Altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Kaya, "Doğalgaz, elektrik ve internet başta olmak üzere ilçemizde yürütülen altyapı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yol planlamalarımızı altyapısı tamamlanan bölgelerde gerçekleştiriyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yollarımızı daha modern, estetik ve güvenli hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya ayrıca, bu önemli yatırımın ilçeye kazandırılmasında katkı sunanlara da teşekkür ederek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere TBMM KİT Komisyonu Başkanımız ve AK Parti Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen'e, AK Parti Aydın İl Başkanımız Mehmet Erdem'e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası yetkililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

