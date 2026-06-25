Başkan Kaya: "İncirliova\'nın en büyük altyapı projesi Temmuz\'da başlıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacak yatırım kapsamında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Sandıklı Mahallesi'nde hayata geçirilecek kanalizasyon, yağmur suyu ve altyapı projesi için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Toplam 1 milyar 302 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında düzenlenen yer teslimi programına İLBANK Atıksu Şebeke Uygulama Müdürü Ahmet Kasap, ASKİ yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileri katıldı. Yer tesliminde Başkan Kaya ve beraberindeki heyet projeye ilişkin detayları da inceledi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya İncirliova'nın her alanda gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "İncirliova tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri için önemli bir adımı daha attık. Yer teslimi yapıldı. Temmuz ayının ortasında inşallah proje için ilk kazmayı vuracağız" dedi.

Projenin Sandıklı Mahallesi ve Yahya Ümit Orbay Caddesi başta olmak üzere ilçenin önemli bölgelerini kapsayacağını belirten Başkan Kaya, "İlçemizin önemli bölgelerinde gerçekleştirilecek çalışmalarla; modern, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir altyapıyı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasındaki destekleri dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İncirliovamız için çalışmaya, üretmeye ve yeni yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN