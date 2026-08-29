İnebolu'da Balık Sezonu Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnebolu'da Balık Sezonu Hazırlıkları Başladı

İnebolu\'da Balık Sezonu Hazırlıkları Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi hazırlıklarını yapıyor, palamut bolluğu bekleniyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'de ağlarını balıkla doldurmayı ümit eden balıkçıların sezona sayılı günler kala hazırlıkları yoğunlaştı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de teknelerinin bakımlarını yaptıran balıkçılar, 1 Eylül'de sona erecek yasakla birlikte denize açılacak. 15 Ağustos'ta 12 metre altındaki tekneler için yasağın sona erdiğini ifade eden balıkçılar, ağları tıkayan kirliliğin etkisini yitirmesi için tün balıkçıların 1 Eylül'ü beklediğini söyledi.

"Palamut bu yıl çok, halkımız ucuz balık yiyecek"

Sezonla ilgili bilgi veren İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelebi, "Balıkçılık sezonumuz 1 Eylül'de büyük tekneler için açılacak. İnebolu'daki balıkçılarımız için bu sezonun yoğun bir balık rezervi olduğu için iyi geçeceğini düşünüyoruz. Palamut bu yıl çok. Halkımız ucuz balık yiyecek. Hamsi de inşallah olur. Ama palamut balıkçımızın yüzünü güldürecek. İnebolu'da balıkçılarımız yakıt fiyatları arttığı için fazla hareket edemiyor. Liman sıkıntımız var. İnşallah komisyonda ödenek verilince yeni liman yapılacak" dedi.

"Bu sene umut var"

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Mehmet Aksoy, bu yıl palamut bolluğu yaşanacağını ifade ederek, "Balık sezonu için hazırlık yapıyoruz. 15 Ağustos'ta 12 metrenin altındaki tekneler için sezon açıldı. 1 Eylül'de de 12 metrenin üzerindeki gırgır tekneleri için sezon açılacak. Şu anda sezonda bir pislik var. Balık ağlarının gözlerini kapatıyor. Onun için balıkçılar da 1 Eylül'ü bekliyor. Denizin yağışlarla birlikte biraz temizlenmesi gerekiyor. Biz de onu bekliyoruz. Bugün de yağış var. Yağışlarla birlikte deniz temizlenecek, bu sene umut var. Karadeniz'in her yerinde palamut balığı gözüküyor. Oltalarla da tutuluyor" dedi.

"Hava şartları düzgün olursa hepimizin umudu var"

İklim şartlarının normal seyrinde ilerlemesiyle balık bolluğu yaşanacağını belirten Aksoy, "Geçen yıl sezonda balık olmadı. Bu yıl palamut bol, o şekilde görülüyor. Çapariye istavrit geliyor, o da daha az. Kasım ayında çinekop olur. Onda da umut var. Önemli olan iklim ve hava şartları. Hava şartları düzgün olursa hepimizin umudu var" diye konuştu.

Aksoy, tüm balıkçıların denizlerde bu yıl yaşanan bolluk sebebiyle teknelerine ve ağlara yatırım yaptığını ifade etti. Aksoy, devlet teşviklerinin arttırılması ve kredi imkanlarının da iyileştirilerek balıkçıların desteklenmesini istedi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İnebolu'da Balık Sezonu Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
Hastanede 15 milyonluk vurgun İtirafı pes dedirtti Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Rojin dosyasında yeni detay Ailenin avukatı “hocam“ dediği kişiyi işaret etti Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Fenerbahçe’den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun o halini gören taraftarlar delirdi Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 10:52:02. #7.13#
SON DAKİKA: İnebolu'da Balık Sezonu Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement