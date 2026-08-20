Balçığa saplanan leylek için seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan balçığa saplanarak mahsur kalan leylek, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Barajda suların çekilmesiyle oluşan balçık alanda bir leyleğin mahsur kaldığını gören Celal Çetin, yardım için harekete geçti. Balçık alana giren Çetin, saplandığı yerden çıkamayan leyleği dikkatli bir şekilde kurtardı. Bacağından yaralandığı belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılma anı kameraya yansıdı

Duyarlı vatandaşın leyleği kurtarmak için balçık alana girdiği anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çetin'in balçık içerisinde ilerleyerek mahsur kalan leyleğe ulaştığı ve hayvanı bulunduğu yerden çıkardığı görüldü.

Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.