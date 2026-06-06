İnegöl'de Maden Faaliyetlerine Tepki - Son Dakika
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İnegöl'de Maden Faaliyetlerine Tepki

06.06.2026 23:24
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Bölge sakinleri, maden genişletilmesine karşı çıkarak çevresel zararlara dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün ardından Kurşunlu'da bir araya gelen DOĞADER üyeleri ve bölge sakinleri, maden faaliyetlerinin genişletilmesine tepki gösterdi. Çevreciler ve köylüler, yeni maden sahalarının açılması halinde ormanlık alanların zarar göreceğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kurşunlu'da düzenlenen basın açıklamasında, bölgede devam eden ve genişletilmesi planlanan madencilik faaliyetlerinin çevre, tarım ve yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Etkinliğe katılan köylüler, tarım arazilerinde üretim yapmakta zorlandıklarını ve ağır tonajlı araçların köy yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

DOĞADER Başkanı Murat Demir, açıklamasında çevre politikalarını ve madencilik faaliyetlerini eleştirerek doğal alanların her geçen gün daha fazla baskı altında kaldığını söyledi. Demir, "İnsanlar çevreyi her geçen gün talan etmektedirler. Egemenler ve karar vericiler çevreyi yok etmektedirler. Hemen arkamızda gördüğünüz yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alanı yok edecekler. Bölgede 96 hektarlık alan içerisinde 23 hektarlık bölüm için başvuru yapılmış durumda. Madencilik Kanunu tam 21 kez değişti. Her değiştiğinde de korumacılık bir kenara itilip kullanımın önü açıldı. Doğayı, çevreyi ve doğal yaşamı koruyan kanunlar sürekli çevreyi talan edenlerin önünü açacak şekilde değiştirildi. Bizim doğal alanlarımız ve ormanlıklarımız madencilerin çalışma sahasına dönüştürüldü" dedi.

Demir, söz konusu maden sahasına ilişkin yürütülen ÇED sürecine de dikkat çekerek, bölgede toplam 99,74 hektarlık ormanlık alanı kapsayan bir ÇED sürecinin bulunduğunu söyledi. Mevcut durumda yaklaşık 10,98 hektarlık alanda faaliyetlerin sürdüğünü belirten Demir, buna ek olarak 12,74 hektarlık yeni bir alanın daha madencilik çalışmalarına açılmasının talep edildiğini ifade etti. Talebin kabul edilmesi halinde yaklaşık 127 bin metrekarelik ek orman alanının zarar göreceğini savunan Demir, doğal yaşamın geri dönülmesi zor bir süreçle karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Basın açıklamasında ayrıca madencilik faaliyetlerinin bölgedeki su kaynakları, tarım alanları ve yaşam alanları üzerinde oluşturabileceği etkiler konusunda endişeler dile getirildi. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında meydana gelen patlatmalar nedeniyle bazı evlerde hasar oluştuğu, köy yollarının ağır tonajlı araçlar nedeniyle zarar gördüğü ve bölgenin önemli su kaynaklarında azalma yaşandığı yönündeki şikayetlerin ilgili kurumlar tarafından incelenmesi istendi.

Etkinlikte köylüler ise yaşadıkları sorunları anlattı. Bir vatandaş, "Tarlalarımıza ne ekim yapabiliyoruz ne de işleyebiliyoruz. Sürekli geçen kamyonlar ve çalışmalar nedeniyle üretim yapmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" dedi.

Bir başka köylü de, "İki kat yol yaptılar, hala daha malzeme getiriyorlar. Bu çalışmaların ne zaman duracağını bilmiyoruz. Köyümüzün düzeni bozuldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamada, Kurşunlu ve çevresinin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarım, arıcılık, doğal yaşam ve termal turizm potansiyeliyle de önemli bir değer taşıdığı vurgulandı. Ayrıca bölgede geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar sırasında tarihi buluntulara rastlandığı ve bazı alanların koruma altına alındığı hatırlatılarak, kültür varlıklarının korunması için kapsamlı arkeolojik incelemelerin yapılması gerektiği ifade edildi.

Bölge sakinleri, alınacak kararların yalnızca ekonomik kazanç odaklı değil, çevresel, sosyal ve kültürel etkiler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, süreçlerin şeffaf yürütülmesini ve kamu yararının ön planda tutulmasını talep etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İnegöl'de Maden Faaliyetlerine Tepki - Son Dakika

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