İnönü Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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İnönü Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

İnönü Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
09.06.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri, TOKİ ve Esnemez mahallesi ortak kullanım alanlarında çevre düzenleme, ot biçme ve temizlik çalışmaları yaparken, Seyitali ve Erenköy mahallelerinde de Koyun Yıkama yeri için zemin dolgusu çalışması gerçekleştirdi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde çevre düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İnönü Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında bu kez İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan TOKİ ve Esnemez mahallesi ortak kullanım alanlarında çevre düzenleme faaliyeti gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları çerçevesinde, ilçe genelinde otların yoğun olarak bulunduğu yeşil alanlarda ot biçme ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, devam eden çalışmalar kapsamında Seyitali ve Erenköy Mahallelerinin ortak Koyun Yıkama yeri çalışmasında kepçe ile zemin dolgusu çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında çevre düzenleme ve bakım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Belediye, 3. Sayfa, Erenköy, İnönü, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İnönü Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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