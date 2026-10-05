Isparta\'da tarım arazilerine zarar veren domuzlara sürek avı düzenlendi, 47\'si vuruldu

Isparta'da tarım arazileri ve bahçelere zarar veren, zaman zaman da şehir merkezine kadar inen yaban domuzları için avcılar, sürek avına çıktı. Yapılan avlanmada 47 yaban domuzu vuruldu.

Isparta'da özellikle son dönemlerde tarım arazileri ile bahçelere inerek zarar veren yaban domuzları zaman zaman da mahalle aralarında görülmeye başlandı. Vatandaşları endişelendiren bu durum karşısında Valilik desteği ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün koordinesinde Isparta Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği'nce popülasyonun fazla olduğu Çünür Mahallesi, Senirce köyü ve Bozanönü köyü arasında kalan dağlık bölgede yaban domuzu sürek avı gerçekleştirildi.

Erken saatlerde bir araya gelen avcılar, gerekli koordinasyonu sağladıktan sonra dağlık bölgelerde yaban domuzu tespit ettikleri bölgelere doğru harekete geçti. Avcı köpekleri de domuz avında aktif görev alarak, avlanmaya katkı sağladı.

Hataya yer vermeyecek şekilde koordine olan yaklaşık 25 kişilik avcı ekibi, uzun süren çalışmalar sonucunda 47 yaban domuzunu avladı. Avlanmaya Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Isparta Şefliği personeli de eşlik etti.

"Yoğun bir yaban domuzu popülasyonu olduğunu biliyoruz"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kum, Isparta çevresinde muhtarlar ve çiftçilerle sürekli istişare halinde olduklarını, tarım zararlılarıyla ilgili sürekli ava çıktıklarını söyledi. Kum, "Isparta Valiliğimiz ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün istekleriyle ava çıktık. Bu bölgede yoğun bir yaban domuzu popülasyonu olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine bu bölgede sürek avı düzenledik. Köpeklerimiz iyi çalıştı, arkadaşlarımız güzel av yaptılar. Bize desteklerinden dolayı hem Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze hem de Isparta Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mücadeleyi bıraktığımızda bu canlı çok fazla çoğalabiliyor"

Avlanma yapılan bölgenin Isparta merkeze bağlı Çünür Mahallesi, Senirce köyü ve Bozanönü köyü arasında kaldığını, tarım alanları ve meyve bahçelerine çok yakın bir bölge olduğunu dile getiren Kum, "Burada yaban domuzu popülasyonu çok fazla. Mücadele gerekiyor, mücadeleyi bıraktığımızda bu canlı çok fazla çoğalabiliyor. Çevreye de çok fazla zararı var. Ayrıca bu bölgedeki üniversiteye çok yakın oluşu, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle insanlara zarar verme ihtimali de çok yüksek. Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.