Isparta\'da festival coşkusu devam ediyor: Eğirdir Gölü manzarasıyla gül topladılar

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin ikinci günü renkli görüntülerle başladı. Festival kapsamında Isparta'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Sorkuncak Köyü'nde eşsiz Eğirdir Gölü manzarasıyla gül toplama heyecanı yaşadı. Ayrıca festival için düzenlenen bisiklet yarışı ise nefesleri kesti.

Isparta Uluslararası gül festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci günü Sorkuncak köyünde gül hasadı ve bisiklet yarışlarıyla sürdü. Etkinliklere Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Isparta Belediye Başkan yardımcıları Musa Macit ve Özler Erdoğan ile Eğirdir Belediye başkanı Mustafa Özer de katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında vatandaşlar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla gül bahçelerine ücretsiz taşındı. Vatandaşlar, eşsiz Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kendi elleriyle Isparta gül topladı. Vatandaşlar hem Isparta Gül'ü hem de Eğirdir'in eşsiz manzarası karşısında heyecanlarını gizleyemedi. Gül hasadı etkinliğinde festival için Isparta'ya gelen yabancı gösteri grupları, gül bahçelerinde hünerlerini sergiledi. Sergilenen gösteriler, etkinliğe katılan vatandaşlardan tam not aldı.

"Isparta'yı gül eden, çalıştıran Şükrü Başdeğirmen'dir"

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Isparta Uluslararası Gül Festivalinin düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler, eşsiz Eğirdir Gölü Manzarası eşliğinde gül toplanmanın keyfini anlattılar. Vatandaşlar, "Yalvaç'tan geldik. Gayet güzel. İlk defa geliyoruz buraya. Çok memnun kaldık. Çok güzel bir yer burası. Çok beğendim. Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çok sevdik. Gül kokuları içinde böyle gül toplamak çok güzel. Belediyemize teşekkür ederiz. Hem Eğirdir Gölü hem gül her taraf. Şükrü başkanımıza teşekkür ediyoruz. Isparta'yı gül eden, çalıştıran Şükrü Başdeğirmen'dir. Çok iyi iş yapıyor. Çok mutluyuz. Güler yüzlü, çalışkan Ispartalılarla olmaktan çok memnun olduk. Ispartalılara teşekkür ediyoruz. Ankara Polatlı'dan geldik. Çok muhteşem, çok güzel. Festival de çok harika. Güllerimizi topladık. Öncelikle kendime kızıyorum. Böyle bir cennet mekanı nasıl biz bugüne kadar fark etmedik. Gerçekten cennet gibi. Göl ile gül aynı anda buluşuyor. Acayip bir manzara. Herkese tavsiye ederim. Tüm Türkiye'den gelsinler. Bu eşsiz manzarayı izlesinler. Kokular içinde. Mis gibi kokuyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dediler. Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammed Ali Ertürk, "Geçen hafta biliyorsunuz dokuzuncusunu yaptığımız Gül hasadı ve Uçurtma Şenliğini Sorkuncak'ta yaptık. Bu hafta da Isparta belediyemiz, Isparta'mızın gül festivalini Sorkuncak Köyümüzde devam ettirdi. Oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Şükrü başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Bisiklet yarışını da buradan başlattık. Harika bir kalabalık. Çok güzel bir görüntü. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrasında devam edeceğiz" diye konuştu.

Bisiklet yarışı nefes kesti

Sorkuncak köyünde düzenlenen bir diğer etkinlik ise bisiklet yarışları oldu. Gül bahçelerinin önünden başlayan bisiklet yarışı nefesleri kesti. Gerçekleştirilen yarışı Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Özler Erdoğan ile Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve Sorkuncak köyü Muhtarı Muhammed Ali Ertürk başlattı. Onlarca yarışçı, yarışta birinci olmak için yaklaşık 45 kilometre pedal çevirdi.

Etkinlikler eğirdir'de de devam etti

Isparta Uluslararası Gül Festivali etkinlikleri Eğirdir ilçesinde de devam etti. Festival kapsamında Isparta'ya gelen yabancı gösteri grupları Eğirdir kent Merkezi'nde hünerlerini sergiledi. Ülkelerine has dansları sergileyen gösteri ekipleri, Eğirdirli vatandaşlardan büyük beğeni topladı. - ISPARTA