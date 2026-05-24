İstanbul'da Dans Eden Yunuslar

İstanbul'da havadan görüntülenen yunuslar görenleri kendine hayran bıraktı. Marmara Denizi'nde kıyıya kadar yaklaşarak adeta dans eden yunus sürüsü, dron ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde yunus hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Boğazı'nın serin sularına akın eden yunuslara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Yunusların kıyı kesimlerine kadar gelerek kendilerini gösterdiği anlar dron ile görüntülendi. Boğaz'ın hayran bırakan atmosferine eşlik eden bir yunus sürüsü, anbean kaydedildi. Dakikalarca kıyıya yakın bir kesimde yüzerek adeta görsel şölen oluşturan yunuslar, zaman zaman yukarı doğru zıplayarak izleyenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL