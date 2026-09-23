İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak sabah da sürdü, Beyoğlu'nda zor anlar yaşandı

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak sabah da sürdü, Beyoğlu'nda zor anlar yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarılarının ardından dün akşam İstanbul'da başlayan sağanak sabah saatlerinde de sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta zor anlar yaşarken, yağışın kent genelinde gün içinde devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de sürüyor.
Meteorolji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yağmur zaman zaman etkisini artırırken, Beyoğlu Karaköy ve Beşiktaş'ta yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın kent genelinde gün içinde devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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