İstanbul\'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaşlar metro ve tramvaya sığındı

Meteoroloji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ve tramvay duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Yağmurla birlikte caddeler göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro durağına ve Taksim'deki nostaljik tramvaya sığındı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde ise yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.