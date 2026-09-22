İstanbul'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaşlar metro ve tramvaya sığındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaşlar metro ve tramvaya sığındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaşlar metro ve tramvaya sığındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu; caddeler göle döndü, sürücüler ve yayalar zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar metro duraklarına ve Taksim'deki nostaljik tramvaya sığınırken, yağışın kent genelinde hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ve tramvay duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Yağmurla birlikte caddeler göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro durağına ve Taksim'deki nostaljik tramvaya sığındı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde ise yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuİstanbulTaksimUlaşımGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 23:52:40. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak caddeleri göle çevirdi, vatandaşlar metro ve tramvaya sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement