İstanbul\'da sağanak etkisini artırdı, Üsküdar\'da tıkanan rögarlar yolu nehre çevirdi

İstanbul'da sağanak etkisini artırdı, Üsküdar'da tıkanan rögarlar yolu nehre çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah başlayan sağanak etkisini artırarak devam ederken Üsküdar Çengelköy'de rögarlar tıkandı, taşan sular sokakları nehre çevirdi. Kuleli'de bir çöp konteyneri devrildi; zabıta ekipleri tıkalı rögar kapaklarına müdahale etti.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Üsküdar'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle rögarlar tıkandı. Taşarak yolları adeta nehre çeviren sağanak yağışta bir çöp konteyneri devrilirken, zabıta ekipleri tıkalı rögar kapaklarına müdahale etti.
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, etkisini arttırarak devam ediyor. Yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Üsküdar Çengelköy'de şiddetli yağmur sonrası rögarların tıkanmasıyla taşan sular, cadde ve sokakları adeta nehre çevirdi. Kuleli mevkiinde yol adeta nehre döndü. Yağışın getirdiği suyun şiddetiyle bir çöp konteyneri devrildi. Sahil yolu üzerinde bulunan Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, su birikintisini tahliye edebilmek için tıkalı rögar kapaklarına müdahale etmeye çalıştı.
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