İstanbul\'da sağanak etkisini artırdı, Üsküdar\'da tıkanan rögarlar yolu nehre çevirdi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Üsküdar'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle rögarlar tıkandı. Taşarak yolları adeta nehre çeviren sağanak yağışta bir çöp konteyneri devrilirken, zabıta ekipleri tıkalı rögar kapaklarına müdahale etti.

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, etkisini arttırarak devam ediyor. Yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Üsküdar Çengelköy'de şiddetli yağmur sonrası rögarların tıkanmasıyla taşan sular, cadde ve sokakları adeta nehre çevirdi. Kuleli mevkiinde yol adeta nehre döndü. Yağışın getirdiği suyun şiddetiyle bir çöp konteyneri devrildi. Sahil yolu üzerinde bulunan Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, su birikintisini tahliye edebilmek için tıkalı rögar kapaklarına müdahale etmeye çalıştı.