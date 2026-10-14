İstanbul'da sağanak trafiği artırdı, Bahçelievler E-5'te zor anlar yaşandı

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışın mesai bitimiyle birlikte etkisini sürdürmesi, kent genelinde trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu. E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.