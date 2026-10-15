İstanbul Maltepe\'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerledi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Maltepe'de de etkisini gösterdi. Ana caddeler su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.

İstanbul'da sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Birçok yerde su birikintileri nedeniyle yollar adeta göle dönerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Maltepe'de ana caddelerde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde araçlar kontrollü olarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.