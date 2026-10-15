İstanbul Maltepe'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Maltepe'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe\'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, Maltepe'de ana caddeleri su birikintileri yüzünden göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle araçlar ana caddelerde güçlükle ilerlerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde kontrollü seyretti ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Maltepe'de de etkisini gösterdi. Ana caddeler su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.

İstanbul'da sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Birçok yerde su birikintileri nedeniyle yollar adeta göle dönerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Maltepe'de ana caddelerde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde araçlar kontrollü olarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHava DurumuİstanbulMaltepeGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
00:40
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
00:15
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 02:19:04. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei