İstanbul Maltepe\'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerledi

İstanbul Maltepe'de caddeler su birikintileriyle göle döndü, araçlar zor ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, Maltepe'de ana caddeleri su birikintileri yüzünden göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle araçlar ana caddelerde güçlükle ilerlerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde kontrollü seyretti ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Maltepe'de de etkisini gösterdi. Ana caddeler su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.
İstanbul'da sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Birçok yerde su birikintileri nedeniyle yollar adeta göle dönerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Maltepe'de ana caddelerde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde araçlar kontrollü olarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?