İstanbul Maltepe\'de İETT otobüsünü su bastı, yolcu o anları cep telefonuyla çekti

İstanbul Maltepe'de İETT otobüsünü su bastı, yolcu o anları cep telefonuyla çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da gece saatlerinde de süren sağanak yağış nedeniyle Maltepe'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün içine su doldu. Bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bazı yol ve caddeler de suyla kaplandı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Maltepe'de yolcu taşıyan İETT otobüsünün içini su basarken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı yol ve caddeler suyla kaplanırken, Maltepe'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün içine yoğun yağış nedeniyle su doldu. O anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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