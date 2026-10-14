İstanbul Sarıyer\'de sağanak Boğaz\'ı kahverengiye çevirdi, renk havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer'de sağanak Boğaz'ı kahverengiye çevirdi, renk havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün başlayıp bugün şiddetini artıran sağanak, Sarıyer kıyılarında Boğaz'ın rengini kahverengiye döndürdü. Derelerden ve yollardan Boğaz'a akan yağmur sularının yol açtığı renk değişimi havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle denizin rengi değişti. Sağanakla birlikte rengi kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan yağmur bugün de etkisini artırarak sürdürdü. Sağanak yağışın etkisiyle Sarıyer'de kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye döndü. Derelerden ve yollardan akan sağanak suları Boğaz'a karışarak renk değişime neden oldu. Rengi değişen Boğaz havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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