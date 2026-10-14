İstanbul Şişli\'de sağanak ulaşımı aksattı, mahsur kalan sürücünün aracı kurtarıldı

İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak yağışın ardından yolda su birikintileri oluştu. Cadde üzerinde ilerlemeye çalışan bir sürücü, aracıyla mahsur kaldı.

İstanbul genelinde sabah saatlerinde ve gün içerisinde etkisini sürdüren sağanak yağış, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Şişli'de sağanak nedeniyle bir caddenin bazı bölümleri adeta göle döndü. Yolda biriken su araçların geçişini zorlaştırırken, ulaşımda aksamalara neden oldu. Suyla kaplanan bölümden geçmeye çalışan bir sürücü, ilerleyemeyerek caddede mahsur kaldı.

Aracın sürücüsü Mehmet Emir Marhan, "Seyir halindeyken önümdeki arabalar geçti. Ben geçeyim derken geçemedim. Araba kendi kendine durdu. Mağdur olduk. Suyun içinde kaldı, itfaiyenin gelmesini bekliyorum" dedi.

Araç, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.