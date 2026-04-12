İzmir'in kalbi çiçek açtı

12.04.2026 11:53  Güncelleme: 11:59
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Meydanı'nı 4 bin metrekarelik alanda baştan aşağı yenileyerek şehre yeşil bir doku kazandırdı. Meydan, cıvıl cıvıl görünümüyle dikkat çekiyor.

İzmir'de 9 Eylül Meydanı baştan aşağı yenilendi. 4 bin metrekarelik alan yeşile büründü, on binlerce bitkiyle meydan adeta nefes aldı. Şehrin tarihi simgesi cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kamusal alanlarında yürüttüğü peyzaj çalışmalarıyla İzmir'e yakışır yeşil ve estetik bir doku kazandırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 9 Eylül Meydanı da baştan sona yenilendi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik meydanda ilk olarak zemin düzenlemesi yapıldı. Ardından, yıldız formundaki peyzaj tasarımı hayata geçirildi.

Yepyeni tasarım

Yeni tasarımı ve ilkbaharın gelişiyle birlikte 9 Eylül Meydanı cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşuyor. Meydandaki yeşil varlık artırılırken, alana 11 palmiye ağacı, 6 bin 595 bravo taflan ile alev çalısı ve biberiye dikildi. Daha yeşil bir görünüm sağlamak amacıyla ayrıca 30 bin 750 adet koyungözü ve 12 bin godetya olmak üzere toplam 42 bin 750 yer örtücü kullanıldı.

İzmir'in 89 yıllık simgesi

Büyük İzmir Yangını'nın ardından Kültürpark'ın kurulmasıyla birlikte, 1937 yılında adını İzmir'in kurtuluşundan alan 9 Eylül Meydanı kent hafızasında önemli bir yer edindi. Basmane Garı'ndan kente gelen misafirleri karşılayan meydan, üzerindeki dünya heykeli ve Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı ile bütünleşen yapısıyla 95 yıllık İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da simgelerinden biri haline geldi. İzmir'in en çok cadde ve bulvarını birleştiren meydanlarından biri olan 9 Eylül Meydanı; Gazi Bulvarı, Hürriyet Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Mürselpaşa Bulvarı ve Anafartalar Caddesi'ni birbirine bağlıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
