Bayram öncesi İzmir\'in parklarında yoğun mesai

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki park, sahil şeridi ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Çim biçmeden budamaya, yürüyüş yollarından oturma alanlarına kadar birçok noktada çalışma yapan ekipler, İzmir'i bayrama bakımlı ve güvenli alanlarla hazırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki park ve sahil şeritlerinde bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyenin sorumluluğunda bulunan 209 yeşil alanın yanı sıra meydan, kavşak, refüj ve tretuvarlarda kapsamlı bakım çalışmaları yürüterek kenti bayrama hazırlıyor.

İzmir'e yakışır bakımlı yeşil alanlar

Çalışmalar kapsamında sulama, temizlik, çapalama, budama, çim biçimi ve yabancı ot temizliği düzenli olarak sürdürülüyor. Bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla, ihtiyaç duyulan besin maddeleri ve uygulama miktarları teknik kriterlere göre belirlenirken, toprak ve bitki sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da hayata geçiriliyor.

Sosyal donatı alanları yenileniyor

Ekipler, yeşil alanların yanı sıra parklarda tahrip olan ya da kullanım nedeniyle yıpranan bank ve çöp potası gibi sosyal donatı alanlarını da yeniliyor. Büyükşehir'in Fırat Atölyesi'nde üretilen donatılar, yerinde montaj yapılarak yeniden kullanıma sunuluyor. Parklarda ayrıca kauçuk zeminler, tartan pistler, yürüyüş yolları, aydınlatma sistemleri, oyun grupları, sulama altyapısı, spor alanları ve oturma gruplarının bakım ve onarımı gerçekleştirilerek alanlar İzmirlilerin güvenli kullanımına hazır hale getiriliyor. - İZMİR