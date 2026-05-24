Bayram öncesi İzmir\'in parklarında yoğun mesai

24.05.2026 11:23  Güncelleme: 11:36
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki park ve sahil şeritlerinde bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyenin sorumluluğunda bulunan 209 yeşil alanın yanı sıra meydan, kavşak, refüj ve tretuvarlarda kapsamlı bakım çalışmaları yürüterek kenti bayrama hazırlıyor.

İzmir'e yakışır bakımlı yeşil alanlar

Çalışmalar kapsamında sulama, temizlik, çapalama, budama, çim biçimi ve yabancı ot temizliği düzenli olarak sürdürülüyor. Bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla, ihtiyaç duyulan besin maddeleri ve uygulama miktarları teknik kriterlere göre belirlenirken, toprak ve bitki sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da hayata geçiriliyor.

Sosyal donatı alanları yenileniyor

Ekipler, yeşil alanların yanı sıra parklarda tahrip olan ya da kullanım nedeniyle yıpranan bank ve çöp potası gibi sosyal donatı alanlarını da yeniliyor. Büyükşehir'in Fırat Atölyesi'nde üretilen donatılar, yerinde montaj yapılarak yeniden kullanıma sunuluyor. Parklarda ayrıca kauçuk zeminler, tartan pistler, yürüyüş yolları, aydınlatma sistemleri, oyun grupları, sulama altyapısı, spor alanları ve oturma gruplarının bakım ve onarımı gerçekleştirilerek alanlar İzmirlilerin güvenli kullanımına hazır hale getiriliyor. - İZMİR

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
