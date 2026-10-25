İzmir Körfezi'nde dip tarama çalışmasında 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkarıldı - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde dip tarama çalışmasında 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkarıldı

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İzmir Körfezi\'nde dip tarama çalışmasında 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkarıldı
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İzmir Körfezi'nde yürütülen dip tarama çalışmalarında bugüne kadar 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkarıldı. Peynircioğlu Deresi çıkışının ardından 6 gemilik filo, Çiğli Sasalı açıklarında deniz tabanını 4 metre derinliğe ulaştırmak için çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'de su sirkülasyonunu artırmak ve deniz ekosistemini iyileştirmek amacıyla yürüttüğü dip tarama çalışmalarında bugüne kadar 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkarıldı. Peynircioğlu Deresi çıkışındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 gemilik filo, Çiğli Sasalı açıklarında deniz tabanını 4 metre derinliğe ulaştırmak için çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'ndeki dip tarama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti. Körfez'de su sirkülasyonunu artırmak, sığlaşmayı önlemek ve deniz yaşamını desteklemek amacıyla 16 Aralık 2024'te başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1 milyon 503 bin 785 ton dip tarama malzemesi çıkarıldı. Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi çıkışında yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Körfez'in kuzey aksındaki ikinci etaba geçti. İki çamur kazı gemisi ve dört çamur taşıma gemisinden oluşan filo, Çiğli Sasalı açıklarında deniz tabanını tarayarak su sirkülasyonunu güçlendirecek kanalın açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez'deki değişim mutluluk veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez Birim Sorumlusu Halil İbrahim Acıoğlu, ikinci etap tarama çalışmalarının Çiğli Sasalı açıklarında sürdüğünü belirterek, "Dört çamur taşıma ve iki çamur kazı gemisinden oluşan toplam altı gemimiz, Sasalı'nın yaklaşık 1,5 mil açığında çalışıyor. Peynircioğlu Deresi çıkışındaki tarama çalışmalarını tamamladık ve tüm gemilerimizi bu bölgeye yönlendirdik. Bugüne kadar 1,5 milyon tondan fazla malzemeyi Körfez dışına taşıdık. Denizdeki hareketliliği, suyun rengindeki değişimi ve deniz canlılarına katkımızı görmek bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.

Sığlaşan deniz tabanı 4 metreye indirilecek

Körfez'in kuzeyinde doğal su dolaşımını kısıtlayan sığlaşmaya karşı 150 personelle yürütülen çalışmalarda, deniz tabanının derinleştirilmesi hedefleniyor. Bazı noktalarda su derinliğinin 20-30 santimetreye kadar düştüğü bölgede, tarama çalışmalarıyla 4 metre derinliğinde bir kanal açılacak. Deniz tabanından çıkarılan malzeme, çamur kazı gemilerinden çamur taşıma gemilerine aktarılarak izinli döküm alanına taşınıyor. Çalışmalarla Körfez'in kuzeyinde su sirkülasyonunun artırılması ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Körfezi'nde dip tarama çalışmasında 1 milyon 503 bin 785 ton malzeme çıkarıldı - Son Dakika
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