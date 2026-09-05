İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 2027 bütçesi için 10 işletmede toplantı yaptı - Son Dakika
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 2027 bütçesi için 10 işletmede toplantı yaptı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 2027 bütçesi için 10 işletmede toplantı yaptı
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 2027 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında 10 orman işletme müdürlüğünde değerlendirme toplantıları düzenledi. Toplantılarda sürdürülebilir ormancılık ve ekosistem bütünlüğü çerçevesinde yürütülecek programlar ele alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2027 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında Akhisar, Bayındır, Bergama, Demirci, Gaziemir, Gördes, İzmir, Manisa, Salihli ve Soma Orman İşletme Müdürlüklerinde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda sürdürülebilir ormancılık yönetimi ve ekosistem bütünlüğü çerçevesinde 2027 yılı programları ele alındı.

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlker Çeneli başkanlığında düzenlenen toplantılara şube müdürleri ve mühendisleri, işletme müdürleri ve yardımcıları, işletme şefleri ile ilgili personel katıldı.

Toplantılarda, fonksiyonel orman amenajman planları doğrultusunda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Geleceğin sağlıklı ormanlarının oluşturulması amacıyla 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan programlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Sürdürülebilir ormancılık vurgusu

Değerlendirmelerde, ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefi doğrultusunda yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ormancılık yönetimi anlayışıyla ekosistem bütünlüğünün korunmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

2027 yılı bütçe hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen toplantıların, bölge müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinde yapılacak çalışmaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 2027 bütçesi için 10 işletmede toplantı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 2027 bütçesi için 10 işletmede toplantı yaptı - Son Dakika
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