İzmit Körfezi'ne 6 bin yeni misafir - Son Dakika
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İzmit Körfezi'ne 6 bin yeni misafir

İzmit Körfezi\'ne 6 bin yeni misafir
04.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:54
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Kocaeli'de 'Dipten Diriliş' projesi kapsamında İzmit Körfezi'ne 100 yapay resif ile 6 bin yavru balık salındı. İlk kez tehlike altındaki mersin balığı da körfeze kazandırıldı. Belediye Başkanı Büyükakın, denizi temizleyip yeniden hayat verdiklerini belirtti.

Kocaeli'de "Dipten Diriliş" projesi kapsamında İzmit Körfezi'ne 100 yapay resif ile 6 bin yavru balık bırakıldı. Denize salınan çipura, levrek ve kalkan balıklarının yanı sıra, türü tehlike altındaki mersin balığı da ilk kez İzmit Körfezi'ne kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında Darıca Sahili'nde Yapay Resif Bırakma ve Balıklandırma Töreni düzenlendi.

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Kirletmiyoruz, temizliyoruz ve yeniden hayat veriyoruz"

Programda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, sadece Kocaeli değil, Türkiye adına ilham verici bir işe imza attıklarını belirterek, "Bir taraftan denize balık bırakırken, diğer yandan da temizliyoruz. İzmit Körfezi'ni geleceğe taşımak için kirletmiyoruz, temizliyoruz ve yeniden hayat veriyoruz. Bunlar sevgili gençlerimizin hayatı için, gelecekte onların daha kaliteli bir yaşam sürmesi için yapılması gereken çalışmalar. Bunlar gençlerimize dair bir sorumluluğumuz" dedi.

"Bunları şov amacıyla yapmıyoruz, sadece çalışıyoruz"

Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya şu ana kaydedilmiş en sıcak 11. yaz mevsimini yaşıyor. Küresel ısınma tehdidi devam ediyor. Böyle giderse bu sorun insanların sonu olacak, maalesef gerçek bu. Şair 'durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak' diyor ya, işte bu gidişat hiç iyi değil. Herkesin tedbir alması lazım. Bu nedenle biz Kocaeli'de kirletmiyoruz, temizliyoruz ve yeniden hayat veriyoruz. Sahil boyunca 23 tane arıtma tesisimiz faaliyet gösteriyor. Kocaeli'de bir damla su bile arıtılmadan denize bırakılmıyor. Her sene 130 bin ton çamurun denize gitmesini engelliyoruz. Derelerin ağızlarına bariyerler koyuyoruz. Sıfır atıkla ilgili tedbirleri alıyoruz. Kirletmeme işini ciddiyetle yürütüyoruz. İkinci olarak deniz süpürgeleri ile denizi temizliyoruz. Körfez'in en ucunda dip çamurunu temizliyoruz. Bazı yerlerde 1, bazı yerlerde 3,5 metreye varan çamur var. Toplamda 3,8 milyon metreküp çamuru çıkaracağız. Bu sayede İzmit Körfezi'ndeki dipten dirilişi başlattık. Pinalar, deniz çayırları yeniden görülmeye başladı. Bunları şov amacıyla yapmıyoruz, sadece çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Pozitif gündemle uğraşıyoruz."

Proje kapsamında, deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturacak 100 yapay resif sulara indirildi. Resiflerle birlikte toplam 6 bin yavru balık da İzmit Körfezi'nin sularına bırakıldı. Törende denize salınan balık türleri ise çipura, levrek, kalkan ve Mersin balığı oldu.

Körfez'de balık sayısı 60 bine, resif sayısı 300'e ulaştı

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yetiştirilen ve markalanarak denize bırakılan balıklarla birlikte, 2017 yılından bu yana İzmit Körfezi'ne kazandırılan yavru balık sayısı 60 bine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Yapay Resif Projesi kapsamında ise daha önce Gebze Eskihisar ve Gölcük Ulaşlı sahillerine bırakılan resiflere yenileri eklenerek toplam sayı 300'e çıkarıldı.

Bölgedeki deniz ekosistemindeki gelişmelerin, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülen bilimsel izleme çalışmalarıyla takip edildiği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İzmit Körfezi'ne 6 bin yeni misafir - Son Dakika

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