İZSU\'nun İzmir kuzeyindeki 147 milyonluk içme suyu yatırımı yüzde 52\'ye ulaştı

İZSU'nun Bayraklı, Çiğli ve Karşıyaka'yı kapsayan 147 milyon 248 bin liralık yatırımı yüzde 52 seviyesine ulaştı. Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilendiği çalışmalarda arızaların ve su kayıplarının azaltılması hedeflenirken yatırımın 2028 yılı başında tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenilemek, arızaları ve buna bağlı su kayıplarını azaltmak amacıyla kentin kuzeyinde kapsamlı bir altyapı yatırımı yürütüyor. 147 milyon 248 bin liralık yatırım kapsamında Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'de eski ve arızalı branşmanlar yenileriyle değiştirilirken ihtiyaç duyulan noktalara yeni ana borular döşeniyor. Yüzde 52 seviyesine ulaşan yatırımın 2028 yılının başında tamamlanması hedefleniyor.

Doğançay'da yaklaşık 5.5 kilometrelik çalışma

Karşıyaka'da bugüne kadar 3,25 kilometre branşman hattı yenilenirken 2,4 kilometre ana boru döşendi. Bayraklı'nın Doğançay Mahallesi'nde ise yaklaşık 1,5 kilometre branşman hattı yenilendi, 4 kilometre yeni ana boru döşendi. Böylece Doğançay'da toplam yaklaşık 5,5 kilometrelik çalışma gerçekleştirildi. Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, eskiyen branşmanlar nedeniyle özellikle yaz aylarında sık sık arıza yaşandığını belirterek, "Branşmanlarımız çok eskiydi. Sıcaktan, soğuktan ve su basıncından etkileniyordu. Özellikle yaz aylarında hemen hemen her sokakta 4-5 noktada patlak meydana geliyordu. Bu konuda İZSU ile bir toplantı yaptık. En çok su patlağı yaşanan ve branşmanların çok eski olduğu noktalarla ilgili yazışmalarımızı yaptık. Branşmanlarımız yenilenmeye başladı ve sıkıntının büyük bölümü giderildi" dedi.

Çiğli'nin dört mahallesinde hatlar yenileniyor

Çiğli'de içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmaları Aydınlıkevler, Balatçık, Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet mahallelerinde sürüyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde 636 metre branşman hattı yenilenirken, 220 metre yeni ana boru döşendi. Balatçık Mahallesi'nde 914 metre branşman hattı yenilendi, 227 metre yeni ana boru döşendi. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 405 metre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 236 metre yeni ana boru döşendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde ayrıca 38 metre branşman hattı yenilendi.

Büyükşehir'e teşekkür

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mürvet Karakoç, yaklaşık 45 yıllık mahallenin eskiyen altyapısı nedeniyle sık sık boru patlakları ve su kayıpları yaşandığını belirtti. Karakoç, "İklim şartları nedeniyle su kıtlığıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, patlaklar nedeniyle yaşanan su kayıpları canımızı yakıyordu. İZSU yetkilileriyle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Sağ olsunlar, her konuda destek oluyorlar. Mahallemiz için yatırım talebinde bulunduk, onlar da bize çok güzel yardımcı oldular. Yaklaşık 15 sokağımızda altyapı yenileme çalışması yapıldı. Vatandaşlarımız da biz de çok mutluyuz. Artık su kayıpları yaşamayacağız, altyapımız yenilenmiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.