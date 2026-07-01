Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
01.07.2026 11:50  Güncelleme: 11:52
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Bölge Liman Başkanı Mustafa Köker, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği için bir milat olduğunu vurguladı. Resmi törenin ardından liman personeli Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümünü nedeniyle Valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene; Zonguldak Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Alın, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, TTK Genel Müdürü Yardimcisi Ercan Gebeş,daire müdürleri, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Bölge Liman Başkanı Mustafa Köker ve çok sayıda liman personeli katıldı.

Tören, Bölge Liman Başkanı Mustafa Köker'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalara geçildi.

Kürsüye çıkan Zonguldak Bölge Liman Başkanı Mustafa Köke, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği için bir milat olduğunu vurguladı. Denizlerin bağımsızlık belgesinin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Köke, "1 Temmuz 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu; denizlerimizde kendi sancağımızı dalgalandırmanın, kendi limanlarımızda söz sahibi olmanın miladı olmuştur. Bu kanun, sadece bir deniz ticareti meselesi değil; ulusal egemenliğimizin, denizlerdeki hürriyetimizin ve ekonomik bağımsızlığımızın en büyük tescilidir" ifadelerini kullandı.

Valilik önünde tamamlanan resmi törenin ardından programın ikinci kısmına geçildi. Zonguldak Bölge Liman Müdürü Mustafa Köker ve beraberindeki liman personeli, günün anısına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kabulde, kentteki denizcilik faaliyetleri ve liman çalışmaları hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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