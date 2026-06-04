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Büyükşehirden kaçak moloz uyarısı

Büyükşehirden kaçak moloz uyarısı
04.06.2026 10:08  Güncelleme: 10:10
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kaçak moloz dökümlerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Belirlenen alanlar dışına dökülen molozlar için 191 bin 867 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri, gelen kaçak moloz ihbarları ile ilgili 191 bin 867 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kaçak moloz dökümlerinin çevreye ve topluma verdiği zararları önlemek amacıyla denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. Elbistan'da devam eden yeniden inşa ve ihya süreçlerinde kaçak moloz dökümlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, belirlenen döküm sahaları dışında gerçekleştirilen moloz boşaltımlarını anlık olarak takip ederken, doğal alanlara, tarım arazilerine ve yaşam alanlarına zarar verebilecek uygulamalara karşı da etkin mücadele veriyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kaçak dökümlere 191 bin 867 bin TL'ye kadar idari para cezası kesiliyor.

Moloz toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının gelişigüzel alanlara bırakılmaması adına Elbistan'da moloz atıklarının dökülebileceği alanlar da belirtildi. Buna göre, Izgın ile Maraba mahallelerinde yer alan 3 bölgeye kontrollü bir şekilde moloz dökülebiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Belediye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehirden kaçak moloz uyarısı - Son Dakika

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