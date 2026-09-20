Kahramanmaraş Andırın'da kadınlar kışlık yufka ekmeğini imeceyle sacda pişiriyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Andırın'da kadınlar kışlık yufka ekmeğini imeceyle sacda pişiriyor

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Kahramanmaraş Andırın\'da kadınlar kışlık yufka ekmeğini imeceyle sacda pişiriyor
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kadınlar, kışlık ekmek ihtiyacını karşılamak için imece usulü yufka ekmek mesaisine başladı. Mayasız hamuru leğenlerde yoğurup bezeleri oklavayla açan kadınlar, yufkaları odun ateşindeki sacda pişirip kuru halde saklıyor.

Kahramanmaraş'ta kadınlar, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında imece usulü yufka ekmek yapmaya başladı.

Kışlık ekmek ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra komşuluk ve dayanışma kültürünün de yaşatıldığı yufka ekmek mesaisi, Andırın'da geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Adırın ilçesinde mahallelerde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yufka ekmek hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Komşuluk dayanışmasının da yaşatıldığı çalışmalarda kadınlar, hamur yoğurma, beze hazırlama, yufka açma ve pişirme işlerini imece usulüyle gerçekleştiriyor. Yufka ekmek yapımında un, tuz ve suyla hazırlanan mayasız hamur, büyük leğenlerde yoğrularak sert kıvama getiriliyor. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılarak bezeler hazırlanırken, bezeler oklava yardımıyla ince şekilde açılıyor. Açılan yufkalar ise odun ateşinde kızdırılan sac üzerinde arkalı önlü pişiriliyor. Kuru halde saklanan yufkalar, tüketileceği zaman üzerine su serpilerek yumuşatılıyor ve sofralarda ekmek olarak kullanılıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Andırın'da kadınlar kışlık yufka ekmeğini imeceyle sacda pişiriyor - Son Dakika
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